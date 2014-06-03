Росія знову оголосила військові навчання, але вже із застосуванням високоточної зброї

Управління прес-служби і інформації російського Міністерства оборони повідомило, що з 27 травня по 5 червня проводяться навчання із застосування високоточної зброї, пишуть "Ведомости".

Читайте такожРосія проводить навчання з ракетами "Іскандер" у західного кордонуВ рамках цих навчань до місця їх проведення на відстань 2000 км від місця постійної дислокації авіацією і своїм ходом будуть доставлені ракетники розташованої під Лугой ракетної бригади Західного військового округу, оснащеної оперативно-тактичними ракетами «Іскандер». Потім вони проведуть об'єднані стрільби разом з бомбардувальниками Командування дальньої авіації (які застосують крилаті ракети) на максимальну дальність; результати стрільб будуть контролюватися з використанням безпілотних літальних апаратів, при цьому буде також перевірена робота засобів розвідки та радіоелектронної боротьби.

Інформація про спрямування таких навчань говорить про те, що вони можуть бути засобом тиску на українську сторону, оскільки фактично розігрується сценарій удару високоточною ракетною зброєю з території Росії за стаціонарним цілям на території суміжної держави, каже полковник запасу Віктор Мураховський. За словами ще одного відставного військовослужбовця російських Збройних сил, такий сценарій з військової точки зору переважно оголошення безпольотної зони для українських повітряних сил в зоні конфлікту в Донецькій і Луганській областях (до встановлення такої зони в останні дні закликали деякі російські політики). Щоб зробити безполітну зону ефективною, слід провести операцію з придушення протиповітряної оборони - саме так діяли збройні сили США і західних країн в 2011 р. в Лівії. Окрім політичних наслідків такої операції, якщо її буде проводити Росія, є серйозні сумніви в тому, що російські ВПС володіють достатніми навичками, щоб забезпечити необхідний ефект, говорить співрозмовник «Ведомостей».

У неділю Міноборони оголосило також про початок літнього періоду навчання військ і пообіцяв, що, як і навесні, багато підрозділи будуть виведені на незнайомі їм полігони поза місцями дислокації.

У березні відправлення для навчання військ на полігони в прикордонні з Україною області була сприйнята офіційним Києвом і Заходом як військова загроза з боку Росії новим українським властям. За словами Мураховського, згідно з прийнятим в російській армії графіками навчання знову виводити війська в прикордонні області можна почати вже через кілька днів.

На думку редактора Moscow Defense Brief Михайла Барабанова, що почалися ракетні вчення в контексті збереження можливості російського військового втручання, по всій видимості, вже стали важливим чинником, який обумовлює нерішучість дій українських сил у Східній Україні, в тому числі і мляве застосування авіації.