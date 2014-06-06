Колишній зять президента Казахстану заарештований у Відні - ЗМІ

Про це повідомляє австрійське агентство Austria Presse Agentur з посиланням на адвоката заарештованого Манфреда Айнедтера.

За словами захисника Рахат Алієв добровільно здався поліції Відня.

У минулому зять президента обіймав високі посади в комітеті національної безпеки, податковій службі та міністерстві закордонних справ Казахстану, а також був послом Казахстану в Австрії, передає російська служба ВВС.

У 2008 році Рахат Алієв був заочно засуджений до тривалого терміну ув'язнення за організацію злочинної групи, викрадення людей і підготовку до захоплення влади. У 2011 році в Казахстані проти нього було порушено ще одну справу за підозрою у вбивстві топ-менеджерів одного з найбільших банків країни.

Рахат Алієв, який був одружений на старшій дочці президента Дарізі Назарбаєвій, називав звинувачення політично мотивованими і пов'язував їх зі своїми політичними амбіціями та наміром балотуватися на пост президента в 2012 році.

Австрія, в 2011 році почала власне розслідування відносно колишнього посла, двічі відмовляла Казахстану в екстрадиції Рахата Алієва, побоюючись, що на батьківщині йому не може бути гарантовано справедливе правосуддя.