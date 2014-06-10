КПРФ запропонувала Держдумі заборонити курити жінкам віком до 40 років

08:44, 10 червня 2014
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Депутат російського парламенту від КПРФ Іван Нікітчук запропонував заборонити курити жінкам віком до 40 років.

Фото: УНИАН

Крім того, згідно з ініціативи парламентарія, росіянки у будь-якому віці не може закурити в присутності неповнолітніх. Продавців тютюнової продукції будуть штрафувати за продаж сигарет жінкам, які підпадають під дію закону, йдеться у тексті документа, повідомляє Лента.ру.

Згідно з ініціативою, адміністративний штраф за порушення закону для громадян становитиме від трьох до п'яти тисяч рублів, для посадових осіб - від 30 до 50 тисяч рублів, а для юридичних осіб - від 100 до 500 тисяч рублів.Читайте такожЕлектронні сигарети курять люди, що раніше не мали шкідливих звичок

У разі якщо візуально встановити вік неможливо, законопроект дозволяє продавцю вимагати у покупця документ, що засвідчує особу.

На думку Нікітчука, нововведення «зможе перешкоджати поширенню згубної для жіночого організму звички тютюнопаління». Також закон допоміг би кинути палити матерям дітей молодше 14 років.

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