Росія направила стратегічні бомбардувальники до кордонів НАТО

Росія в середу, 11 червня, направила стратегічні бомбардувальники та інші бойові літаки в свій ексклав - Калінінградську область. Як повідомляє прес-служба міністерства оборони Росії, вони візьмуть участь у навчаннях щодо забезпечення охорони держкордону РФ та захисту морських комунікацій в акваторії Балтійського моря, передає Deutsche Welle.

"Угруповання авіації в районі навчань посилена ланкою винищувачів Су-27, винищувачами-бомбардувальниками Су-34 та літаками-розвідниками Су-24МР, літаком дальнього радіолокаційного виявлення А-50. У готовності до виконання завдань повітряного патрулювання району знаходяться бомбардувальники Дальньої авіації Ту-22М3", - наголошується в повідомленні прес-служби.

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Навчання у Калінінградській області проходять одночасно з маневрами Saber Strike-2014 та Baltops-2014, проведеними країнами НАТО в державах Балтії. Як підкреслили в російському військовому відомстві, кількість солдатів та військової техніки, яка залучена до навчань в Калінінградській області, порівнянне з тим, що використовував у своїх маневрах Північноатлантичний альянс.