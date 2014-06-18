Комісаром ЄС з фінансів призначать колишнього прем'єра Фінляндії Катайнена
17:54, 18 червня 2014Світ
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Юркі Катайнен, який в понеділок подав у відставку з посади прем'єр-міністра Фінляндії, буде призначений єврокомісаром з економічних і фінансових питань.
Юркі Катайнен зайняв пост в Єврокомісії / фото Lehtikuva
На цій посаді він замінить Оллі Рена. Цю інформацію підтвердили в уряді Фінляндії, повідомляє Euobserver.
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Юркі Катайнен буде обіймати цю посаду до тих пір, поки термін роботи нинішньої Єврокомісії не закінчиться в жовтні.
Європейські ЗМІ раніше прогнозували, що Юркі Катайнен може претендувати на посаду президента Єврокомісії, голову комітету з зовнішніх зв'язків. Також йому пророкували посаду глави Єврогрупи (об'єднання міністрів фінансів країн-членів зони євро).
Оллі Рен пройшов у Парламент за підсумками виборів, що пройшли в країнах ЄС 25 травня.
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