Комісаром ЄС з фінансів призначать колишнього прем'єра Фінляндії Катайнена

На цій посаді він замінить Оллі Рена. Цю інформацію підтвердили в уряді Фінляндії, повідомляє Euobserver.

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Юркі Катайнен буде обіймати цю посаду до тих пір, поки термін роботи нинішньої Єврокомісії не закінчиться в жовтні.

Європейські ЗМІ раніше прогнозували, що Юркі Катайнен може претендувати на посаду президента Єврокомісії, голову комітету з зовнішніх зв'язків. Також йому пророкували посаду глави Єврогрупи (об'єднання міністрів фінансів країн-членів зони євро).

Оллі Рен пройшов у Парламент за підсумками виборів, що пройшли в країнах ЄС 25 травня.