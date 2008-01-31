Американці назвали Буша одним з найгірших президентів США

Американці вважають Джорджа БУША одним з найгірших президентів США.

Як повідомляє podrobnosti.ua, такі дані опитування, що проводилося телекомпанією NBC і газетою Wall Street Journal. Зокрема, 41% жителів США вважають Дж.БУША одним з найгірших президентів в історії країни.

Лише 5% американців назвали Дж.БУША "одним з найкращих" президентів країни. 23% опитаних занесли його в розряд "краще, ніж більшість президентів", 29% - "не такий хороший, як більшість".

Схожі результати показало й аналогічне опитування телекомпанії CNN: 1% американців вважають нинішнього господаря Білого дому "кращим" президентом, 8% - "дуже хорошим", 32% - "хорошим", 20% - "поганим", 15% - "дуже поганим", 23% - "найгіршим".

Опитування Pew Research Center показало, що 59% американців упевнені в тому, що помилки і промахи Дж.БУША у довгостроковій перспективі переважать його досягнення (протилежної точки зору дотримуються 28% респондентів).

Подібні рейтинги публікуються в США останні півстоліття. Практика показує, що з часом до президентів починають ставитися інакше, ніж під час їх правління. Так, наприклад, в останній рік правління Гарі Трумен і Білл КЛІНТОН мали дуже низький рівень популярності, проте нині їх називають одними з найбільш успішних керівників США.

Крім того, оцінка президента залежить від політичних поглядів, які домінують в США на момент проведення опитування. Наприклад, республіканці дуже високо оцінюють роль Рональда Рейгана і вкрай низько - Джіммі Картера, демократи дотримуються прямо протилежних поглядів.