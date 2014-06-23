Росія заборонила громадянам Таджикистану в'їзд по внутрішніх паспортах

Згідно з документом, розміщеним на сайті уряду РФ, громадяни Таджикистану в'їжджатимуть до Росії і виїжджатимуть з неї по закордонних, службових і дипломатичних паспортах, а також по паспорту моряка і свідоцтву на повернення на батьківщину, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше для в'їзду до Росії громадянам Таджикистану достатньо було мати загальногромадянський паспорт і свідоцтво про народження для дітей віком до 16 років.

Пропозиція про зміну правил перетину кордонів з РФ для громадян СНД була висловлена президентом РФ Володимиром Путіним у грудні в посланні до Федеральних зборів. За його словами, в умовах, коли громадяни інших країн в'їжджають до Росії по своїх внутрішніх паспортах, практично неможливо забезпечити належний міграційний контроль.

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Путін відзначив, що у рамках Митного союзу і Єдиного економічного простору, куди входять Росія, Білорусь і Казахстан, збережуться спрощені правила перетину кордонів, а решті країн СНД Росія готова надати у питанні переходу на закордонні паспорти необхідну фінансову і технічну допомогу.

Раніше голова Федеральної служби РФ по контролю за оборотом наркотиків Віктор Іванов заявив, що введення закордонних паспортів для мігрантів, зокрема, з Таджикистану, у 30 разів знизить контрабанду наркотиків з цієї країни.