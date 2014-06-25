Жодна країна не має право вето на розширення НАТО - Расмуссен

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі напередодні засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ заявив генеральний секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен.

«Двері НАТО залишаються відкритими. Ніяка третя країна не має право вето на розширення НАТО», - заявив він.

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За словами генсека Альянсу, союзники будуть підтримувати країни для того, щоб «вони пройшли через ці двері». «У нас є принципова угода про те, що ми будемо розвивати пакет допомоги для Грузії, щоб вона наблизилася до НАТО. З Чорногорією ми відкриємо інтенсивний та відкритий діалог і до кінця 2015 року зробимо оцінку, чи запрошувати Чорногорію приєднатися до Альянсу», - поінформував Расмуссен.