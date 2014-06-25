Медведєв заявив про підтримку незалежності Палестини

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з головою Палестини Махмудом Аббасом, повідомляє РИА Новости.

"Ми підтримуємо прагнення народу Палестини до незалежності держави; ми займаємо незмінну позицію і будемо далі дотримуватися", - підкреслив він.

Прем'єр РФ також запропонував голові Палестини обговорити ситуацію в близькосхідному регіоні та питання розвитку двостороннього співробітництва.

Читайте такожЛідер Палестини пропонує зробити Єрусалим спільною столицею двох держав"Хотілося б обговорити, як в цілому йдуть справи з урахуванням великої кількості проблем у вашому регіоні і поговорити про розвиток економічних зв'язків", - сказав Медведєв.

Він зазначив, що контакти між Росією і Палестиною здійснюються на регулярній основі.