Президента Румунії відправляють у відставку

Парламент Румунії 25 червня проголосував за відставку глави держави Траяна Бесеску.

Як повідомляє Європейська правда із посиланням на Associated Press, парламентарі прийняли декларацію, в якій президента закликають покинути свій пост через корупційний скандал, в який залучений його брат Мірча Бесеску. За відставку президента проголосували 344 парламентарія.

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Нагадаємо, брат румунського президента був заарештований за підозрою в отриманні хабара в розмірі $340 тис.