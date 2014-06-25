Президента Румунії відправляють у відставку
20:24, 25 червня 2014Світ
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За відставку президента проголосували 344 парламентарія.
REUTERS
Парламент Румунії 25 червня проголосував за відставку глави держави Траяна Бесеску.
Як повідомляє Європейська правда із посиланням на Associated Press, парламентарі прийняли декларацію, в якій президента закликають покинути свій пост через корупційний скандал, в який залучений його брат Мірча Бесеску. За відставку президента проголосували 344 парламентарія.
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Нагадаємо, брат румунського президента був заарештований за підозрою в отриманні хабара в розмірі $340 тис.
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