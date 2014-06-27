Баррозу: ми відкриваємо двері майбутнім членам Євросоюзу

"Це дуже важливий день для Європи, України, Грузії і Молдови. Це результат прогресу і політичних бажань наблизитися до Євросоюзу", - зазначив голова Єврокомісії, повідомляє ТСН.uа.

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За словами Жозе Мануеля Баррозу, УА сприятиме прискоренню інтеграції України, Грузії, Молдови в ЄС. "Ми не шукаємо якогось особливого співробітництва з цими трьома партнерами. Ми відкриваємо двері нашим майбутнім членам", - додав він.

"Підписання угоди про асоціацію не повинно розглядатися як кінець шляху, навпаки - це початок подорожі, в яку ЄС відправляється з цими трьома країнами", - зазначив Жозе Мануель Баррозу, передає радіо "Свобода".