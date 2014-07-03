ЄСПЛ визнав Росію винною в незаконній масовій депортації грузинів у 2006 році

Суд задовольнив ключові позиції скарги, повідомляє радіостанція Ехо Москви.

У рішенні суду йдеться про скоординовану політику Росії з вислання грузинів восени 2006 року. Як сказано в постанові, Москва порушила цілу низку положень Європейської конвенції про права людини, зокрема, заборони на використання катувань і нелюдське поводження, заборони на масове вислання іноземців, права на особисту недоторканність.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, постраждалі громадяни Грузії утримувалися під вартою без законних підстав і були позбавлені права на судовий розгляд.

Читайте такожГрузія обіцяє розділити з Абхазією і Південною Осетією переваги асоціацію з ЄСПри цьому суд відмовив у скарзі на порушення порядку висилки і права на недоторканність приватного та сімейного життя, а також права на власність. Саме на ці відмови звертають увагу в Мін'юсті Росії. Про рішення щодо ключових питань скарги в повідомленні відомства не йдеться.

У Грузії вважають масове видворення своїх громадян з РФ реакцією на арешт у Тбілісі чотирьох росіян, підозрюваних у шпигунстві. За даними тоді консула Грузії в Росії Зураба Патарадзе, тільки за судовим рішенням був висланий з країни 2681 громадянин Грузії, а ще більше тисячі змусили залишити Росію без суду. Відомі факти смерті людей в спецприймачах, де вони очікували депортації.