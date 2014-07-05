У Карлових Варах відкрився 49-й міжнародний кінофестиваль

Як повідомляє Радіо Свобода, до програми кінофестивалю входять три фільми, які представляють Україну: документальна стрічка «Майдан» і два художніх фільми, які включені до конкурсної програми. Це стрічка Мирослава Слабошпицького «Плем’я» і фільм «Зустріч наосліп», який має спільне українсько-грузинське виробництво.

Почесний гість цьогорічного фестивалю – відомий американський актор і режисер Мел Гібсон, якого за внесок у світову кінематографію у Карлових Варах відзначать найвищою нагородою – «Кришталевим глобусом».

Читайте такожОдеський кінофестиваль замінив «Нове російське кіно» у програмі «Шлях до свободи»

Цього року організатори фестивалю подбали про всі вікові категорії гостей. Програми складена так, що фільми можна переглянути як в кінозалах, так і просто неба. Вже традиційно є в Карлових Варах і містечко для молоді, де можна розбити намет чи розгорнути польову кухню. Вдалось зберегти і знижку на квитки для студентів.

Історія міжнародних кінофестивалів у Карлових Варах розпочалася у 1946 році. Завдяки наполегливості і ініціативі організаторів фестиваль увійшов до категорії «А» і став найпрестижнішою кіноакцією у Центральній і Східній Європі.

12 липня, у день закінчення роботи кінофестивалю будуть виголошені імена переможців.