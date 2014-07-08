Навальний опублікував фото палаців, у яких живуть близькі друзі Путіна

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"Аркадій і Борис Ротенберги закінчили фізкультурний інститут. Вони нічого не створили, вони нічого не придумали нового. Вони не дали нам айфонів, соцмереж або успішних інвестпроектів. Вони - друзі Володимира Путіна, і коли він прийшов до влади, стали посередниками з продажу труб "Газпрому". На цьому заробили перші мільярди. Зараз брати Ротенберги - "королі держзамовлення". Вони дивним чином перемагають у всіх найбільш ласих тендерах держави і заробляють на бюджетних грошах, що виділяються на будівництво доріг, мостів, метро тощо. Ми не знаємо, скільки кімнат, спалень і шубосховищ у цих... е... будинках, але виглядає вражаюче", - зазначив Навальний.

Фото палаців братів Ротенбергів опозиційний політик подав у порівнянні зі скромними будинками декількох найбагатших людей планети: інвестбанкіра Уорена Баффета, засновника компанії Apple Стіва Джобса, а також винахідника соцмережі Facebook Марка Цукерберга.

"Зрозумійте мене правильно, я не проти багатих людей, палаців, фонтанів, кипарисів як таких. Я за кипариси і фонтани. Просто я хотів би, щоб кипариси і фонтани отримували ті, хто багато працює, заробляє на себе і приносить суспільне благо. А весь "бізнес" братів Ротенбергів побудований на ось цьому жесті", - написав Навальний і виклав відео, на якому Путін гладить чоловіка по голові.