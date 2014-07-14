ЗМІ: Голова МЗС Польщі заборонив пускати в міністерство пропутінського праворадикала Корвіна-Мікке

Про це повідомляє в понеділок РИА Новости з посиланням на Польське агентство друку ПАП.

Сікорський заборонив пускати польського радикала в міністерство після того, як депутат від правлячої в Польщі партії " Громадянська платформа", колишній міністр адміністрації і цифризации Міхал Боні отримав ляпаса від Януша Корвін-Мікке.

Інцидент стався у Варшаві в одній з резиденцій міністерства закордонних справ Польщі, де зовнішньополітичне відомство організувало зустріч з євродепутатами від Польщі. Про скандальну історію повідомили всі провідні польські телеканали і радіостанції.

«Метою зустрічі була розробка принципів найкращої співпраці з усіма євродепутатами, незалежно від їхньої партійної приналежності. На початку зустрічі відбувся неприпустимий інцидент - порушення фізичної недоторканності депутата Міхала Боні депутат Януш Корвін-Мікке», - йдеться в офіційному повідомленні МЗС Польщі.

Читайте такожПутіна підтримав польський політик, який закликав позбавити жінок права голосу«Доки я є міністром, нога євродепутата Януша Корвін-Мікке не ступить на територію МЗС», - заявив у понеділок Сікорський, коментуючи те, що сталося.

«З боку МЗС було направлено повідомлення в прокуратуру у зв'язку з цією подією», - сказав глава МЗС Польщі.

Сам Боні заявив журналістам, що несподівано отримав публічного ляпаса від Корвіна-Мікке, хоча на самому початку зустрічі сказав кривднику «Добрий день!» «Корвін-Мікке сказав, що вдарив мене по обличчю нібито за образу, завдану йому ще в 1992 році», - пояснив Боні.

У свою чергу, Корвін-Мікке стверджував пізніше в інтерв'ю телеканалу TVN24, що «зробив це в затишному місці в резиденції МЗС, де були люди честі». «І я думав, що єдиним наслідком цього буде те, що я побачу секундантів Боні. Однак він одразу похвалився цим публічно. Шкодую, що я не плюнув йому в обличчя», - сказав євродепутат.

Корвін-Мікке, будучи депутатом Європарламенту, має депутатську недоторканність, яку може зняти тільки Європарламент на прохання влади Польщі. Як зазначали експерти, у разі, якщо справа дійде до суду, лідеру «Нових правих» може загрожувати до 3 років тюремного ув'язнення (в залежності від класифікації події).

Сам Корвін-Мікке заявив, що не боїться будь-яких наслідків. «Я сидів при комуністах, можу посидіти і зараз», - категорично заявив польський політик.

Раніше Корвін-Мікке відзначився тим, що називав цілком природною окупацію Криму Росією і пропонував позбавити жінок права голосу.