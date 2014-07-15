Ізраїльський курорт Ейлат потрапив під ракетний обстріл

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю, "2 ракети розірвалися в Ейлаті і одна в незаселеній місцевості".

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Спостерігачі відзначають, що обстріл Ейлата відбувся після того, як 14 липня ввечері Єгипет висунув ініціативу, що передбачає безумовне припинення вогню між Ізраїлем і сектором Газа.