Ізраїльський курорт Ейлат потрапив під ракетний обстріл

07:06, 15 липня 2014
Світ
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В результаті ракетного обстрілу ізраїльського курортного міста Ейлат 4 людини отримали легкі поранення.

Эйлат обстреляли из ракет / фото segodnya.co.il

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю, "2 ракети розірвалися в Ейлаті і одна в незаселеній місцевості".

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Спостерігачі відзначають, що обстріл Ейлата відбувся після того, як 14 липня ввечері Єгипет висунув ініціативу, що передбачає безумовне припинення вогню між Ізраїлем і сектором Газа.

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