Ізраїльський курорт Ейлат потрапив під ракетний обстріл
07:06, 15 липня 2014Світ
0 0
В результаті ракетного обстрілу ізраїльського курортного міста Ейлат 4 людини отримали легкі поранення.
Ейлат обстріляли з ракет / фото segodnya.co.il
Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю, "2 ракети розірвалися в Ейлаті і одна в незаселеній місцевості".
Читайте також«Хамас» обстрілює ракетами Єрусалим і Тель-Авів
Спостерігачі відзначають, що обстріл Ейлата відбувся після того, як 14 липня ввечері Єгипет висунув ініціативу, що передбачає безумовне припинення вогню між Ізраїлем і сектором Газа.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter