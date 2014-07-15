Володимир Путін шукає союзників у протистоянні США
08:56, 15 липня 2014Світ
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Президент Росії Володимир Путін закликає країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) спільно протистояти нападкам США на країни, незгодні з зовнішньою політикою США та їхніх союзників.
REUTERS
Про це він заявив у інтерв'ю виданню ІТАР-ТАСС. "Зараз санкційнії атаці з боку США і їх союзників піддається Росія. Вдячні партнерам по БРІКС, які в різних формах виступили із засудженням такої практики", - зазначив Володимир Путін.
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За його словами, потрібно робити предметні висновки з того, що відбувається.
"Спільно продумати систему заходів, яка б дозволила не допустити цькування країн, незгодних з тими чи іншими зовнішньополітичними рішеннями США і їх союзників, а вести цивілізований діалог за всіма суперечливими питаннями", - підкресливпрезидент Росії.
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