Володимир Путін шукає союзників у протистоянні США

Про це він заявив у інтерв'ю виданню ІТАР-ТАСС. "Зараз санкційнії атаці з боку США і їх союзників піддається Росія. Вдячні партнерам по БРІКС, які в різних формах виступили із засудженням такої практики", - зазначив Володимир Путін.

Читайте такожПереважна більшість європейців не підтримують політику Путіна - опитування

За його словами, потрібно робити предметні висновки з того, що відбувається.

"Спільно продумати систему заходів, яка б дозволила не допустити цькування країн, незгодних з тими чи іншими зовнішньополітичними рішеннями США і їх союзників, а вести цивілізований діалог за всіма суперечливими питаннями", - підкресливпрезидент Росії.