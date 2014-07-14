В Аргентині до акції проти Путіна приєднався найвизнаніший нейрохірург країни - діаспора

Про це повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.

«Серед учасників акції був також і доктор Петро Лилик, голова Конгресу українців Аргентини, найбільш визнаний нейрохірург у Латинській Америці», - говориться в повідомленні.

Читайте такожУ Парижі люди протестували проти продажу Росії військових кораблів ”Містраль”Також зазначається, що учасники акції пронесли вулицями Буенос-Айреса великий український прапор. Вони тримали у руках плакати із закликами до російського президента Володимира Путіна та Росії, залишити Україну в спокої, а також безліч маленьких українських прапорців. Дехто навіть прийшов із парасолькою в кольорах українського стяга.

Днями Путін і президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер підписали низку важливих документів про співробітництво між двома державами, в тому числі у сфері мирного атома.