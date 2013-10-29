Країни БРІКС створять незалежний від США інтернет

Як повідомляє індійське видання The Hindu, в Бразилії вже будується нова кабельна система, яка дозволить у майбутньому створити незалежну мережу між цією латиноамериканською країною і такими країнами, як Індія, Китай, ПАР і Росія, пише RT.

Протяжність оптоволоконного кабелю складе більше 33 тис. км - це зробить проект одним з найамбітніших у сфері телекомунікацій. Кабель проходитиме під водою і охопить Владивосток, китайське місто Шаньтоу, індійський Ченнаї, а також Кейптаун у Південній Африці і Форталеза в Бразилії.

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Зараз проект альтернативної мережевої інфраструктури перебуває в завершальній стадії.

З метою поліпшення глобального охоплення мережа буде взаємодіяти з іншими континентальними кабельними системами в Азії, Африки і Південної Америки. Вона дозволить забезпечити доступ до інтернету в 21 африканській країні. Згідно з прогнозами, кабель буде готовий до роботи в другій половині 2015 року.

Втім, як вважають деякі технічні експерти, мережа все одно може бути доступна для шпигунства з боку спеціальних військових частин США, які навчилися перехоплювати інформацію з підводних кабелів ще в епоху «холодної війни».

Є надія, що постійні перевірки та контроль мережі дозволять захистити її від американських спецслужб. Але загроза інформаційної безпеки країн БРІКС може бути усунена лише в рамках співпраці політичних лідерів, IT-компаній і, можливо, військових.