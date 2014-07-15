У мережі опубліковані фото та відео аварії в московському метро

Сьогодні вранці у Москві, на перегоні між станціями «Парк Перемоги» і «Слов'янський бульвар», три вагони зійшли з рейок. Причини аварії поки невідомі.

Станом на 12.30 катастрофа забрала 12 життів, ще близько 150 осіб отримали травми.

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Задимлення у вагоні, відео очевидця:

Евакуація: