Пропав літак Алжирських авіаліній: на борту було більше 100 пасажирів
12:34, 24 липня 2014Світ
0 0
Авіакомпанія Air Algerie заявила, що втратила зв'язок з літаком, що прямував зі столиці Буркіна-Фасо, передає агентство Франс Прес з посиланням на авіакомпанію.
«Служби повітряної навігації втратили контакт з літаком, який вилетів у четвер з Уагадугу в Алжир», - цитує агентство заяву компанії.
Повідомляється, що зв'язок зник через 50 хвилин після зльоту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter