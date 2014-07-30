США тимчасово призупинили видачу віз
Бюро консульських справ Державного департаменту США тимчасово припинило видавати візи.
Про це повідомляє офіційний сайт консульства.
"Бюро консульських справ Державного департаменту США повідомляє про технічні збої в системі обробки паспортів та віз США, які мають місце на даний час. Ця проблема стосується систем обробки паспортів та віз США у всьому світі і не обмежується системами, які обслуговують якусь певну країну, не стосується жодних окремих типів документів про громадянство чи окремих типів віз. Ми просимо вибачення за незручності та затримки в отриманні паспортів, консульських свідоцтв про народження за кордоном та віз", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожСША подовжили українцям візи до 10 років - посолУ консульстві також додали, що наразі докладаються усі зусилля для вирішення проблеми.