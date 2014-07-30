США тимчасово призупинили видачу віз

Про це повідомляє офіційний сайт консульства.

"Бюро консульських справ Державного департаменту США повідомляє про технічні збої в системі обробки паспортів та віз США, які мають місце на даний час. Ця проблема стосується систем обробки паспортів та віз США у всьому світі і не обмежується системами, які обслуговують якусь певну країну, не стосується жодних окремих типів документів про громадянство чи окремих типів віз. Ми просимо вибачення за незручності та затримки в отриманні паспортів, консульських свідоцтв про народження за кордоном та віз", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСША подовжили українцям візи до 10 років - посолУ консульстві також додали, що наразі докладаються усі зусилля для вирішення проблеми.