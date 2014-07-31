У Росії на Lifenews наклали заборону

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на постанову, наявну у розпорядженні.

«Обмеження в праві користування, у вигляді заборони на здійснення будь-яких дій з використанням товарних знаків», - йдеться в постанові пристава.

Далі в документі перераховуються коди, відповідні товарним знакам Life, Lifenews, «Жизнь», «Твой день» та іншим в реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування РФ.

Однак учасники суперечки розійшлися в оцінках наслідків цього рішення. Представники позивача кажуть, що «Ньюс медіа» заборонено будь-яке використання цих товарних знаків, у тому числі їх розміщення на інтернет-сторінках.

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Між тим в «Ньюс медіа» запевнили, що заборона стосується тільки продажу, передачі та інших подібних дій, але не самого використання брендів. У будь-якому випадку, вже в серпні ці обмежувальні заходи будуть скасовані, впевнені в медіахолдингу.

Заборону на використання брендів накладено в якості забезпечувальних заходів за позовами, що холдинг у 2013 році програв Валерію Меладзе, Олені Хрулевій (Ваєнзі), а також акторам Сергію та Ірині Безруковим. Загальна сума боргу холдингу перед ними становить 900 тисяч рублів плюс виконавський збір 60 тисяч рублів.