Кількість жертв землетрусу в Китаї зросла до 367 осіб

Ще майже 1,9 тис. постраждали, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.

За даними Центрального китайського телебачення, нинішній землетрус став найсильнішим в Юньнані за останні 14 років.

Землетрус стався о 16:30 за місцевим часом (11:30 кск). Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 12 км, епіцентр розташовувався в 23 км на північний захід від міста Чжаотун.

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У повіті Лудянь, де стався землетрус, проживає понад 260 тис. осіб.

Постраждалий район залишився без зв'язку та електрики. У зону лиха направлено понад 2,5 тис. військових.

Відзначається, що в результаті удару стихії зруйновані 12 тис. будівель, ще 30 тис. пошкоджено. Центральне китайське телебачення повідомило, що до цього моменту в екстреному порядку було відновлено рух на ряді важливих автомобільних доріг.