У РФ звільнили чиновника, який вибачився у соцмережі за рішення уряду

Заступник голови Міністра економічного розвитку (МЕР) РФ Сергій Бєляков звільнений від займаної посади.

Про це повідомляється на сайті уряду РФ

У розпорядженні від 6 серпня 2014 року №1471-р наголошується, що Бєляков порушив вимоги пункту 10 частини 1 статті 17 Федерального закону від 27 липня 2004 року № 79-ФЗ «Про державну громадянську службу Російській Федерації».

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А саме - у зв'язку з проходженням цивільної служби цивільному службовцю забороняється допускати публічні вислови, думки і оцінки, у тому числі в засобах масової інформації, щодо діяльності державних органів, їх керівників, включаючи рішення вищестоящого державного органу або державного органу, в якому цивільний службовець заміщає посаду цивільної служби, якщо це не входить до його посадових обов'язків (пункт 10 частини 1 статті 17 Федерального закону).

У свою чергу, Українська правда нагадує, що Бєляков попросив у росіян пробачення за рішення уряду заморозити пенсійні накопичення ще на рік. "Мені соромно за рішення про продовження мораторію на інвестування коштів НПФ, - написав він. - Я прошу у всіх вибачення за дурниці, які ми робимо і за те, що ми не цінуємо своє слово".