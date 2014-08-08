В Нігерії оголошено надзвичайний стан у зв`язку з лихоманкою Ебола - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

Також Джонатан розпорядився виділити 11,6 млн доларів з резервних фондів на боротьбу з епідемією.

Всесвітня організація охорони здоров`я в п`ятницю заявила, що всі держави, де зафіксовані випадки зараження лихоманкою Ебола, повинні ввести режим надзвичайної ситуації. Раніше режим НС ввели Ліберія та Сьєрра-Леоне.

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За останніми даними загальна кількість жертв лихоманки Ебола, спалах якої на початку року почалася в Західній Африці, досягла 961 людини. В Нігерії зафіксовано сім випадків зараження, дві людини загинули.

Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий незахищений контакт з кров`ю або виділеннями інфікованої людини, а також в результаті контактів з предметами, які були забруднені від зараженої людини. У світі не існує специфічного лікування лихоманки Ебола або вакцини проти неї.