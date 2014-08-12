Помер американський комедійний актор Робін Вільямс

Згідно з повідомленням поліції Вільямс був знайдений в своєму будинку в каліфорнійському місті Тібурон, округ Марін, пише РИА Новости

Актор помер на 64-му році життя. Ймовірна причина смерті - асфіксія (задуха). Поліція почала розслідування.

Представник Вільямса Мара Баксбаум підтвердила CNN, що актор помер. За її словами, останнім часом Вільямс страждав від важкої депресії. Чим вона була викликана - не уточнюється.

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Вільямс - володар премії "Оскар" (1998 рік) і п'ятикратний лауреат премії "Золотий глобус".

Актор здобув популярність завдяки ролям у фільмах "Август Раш", "Двохсотлітня людина", "Куди приводять мрії", "Цілитель Адамс", "Джуманджі", "Розумник Уілл Хантінг" і інших.

Всього Вільямс зіграв у майже 300 кінокартинах.