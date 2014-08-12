Швейцарія скасувала участь Російських винищувачів у міжнародному авіашоу

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Департамент оборони, захисту населення та спорту Швейцарії.

"Це відповідає позиції утримання від контактів з Росією у військовій сфері, яка наразі практикується", - йдеться у повідомленні.

"Важливо й у часи криз підтримувати контакти. Однак військові контакти мають особливе значення, і у нинішній ситуації необхідно від них утримуватись", - наголошується у повідомленні оборонного відомства Швейцарії.

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Це рішення було погоджене зі швейцарським зовнішньополітичним відомством, сказано у повідомленні, яке цитує інформагентство dpa.

Перед цим у програмі заходу, який відбудеться наприкінці серпня - початку вересня, була передбачена участь авіаційної групи вищого пілотажу військово-повітряних сил РФ "Російські витязі".

Льотчики мали показати фігури вищого пілотажу на винищувачах Су-27. Цьогорічне шоу є ювілейним і присвячується 100-річчю військово-повітряних сил Швейцарії.