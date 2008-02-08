Путін: російський держапарат - забюрократизована корупційна система

21:00, 08 лютого 2008
Світ
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Президент РФ виступив перед Держрадою

Російський держапарат є забюрократизованою корупційною системою, не орієнтованою на динамічний розвиток країни, зазначив на засіданні Держради РФ президент Росії Володимир Путін. За його словами, держава повинна створити конкурентоздатні умови для залучення в держоргани кращих кадрів. Президент зазначив, що наразі будь-які, навіть найпростіші документи ухвалюються місяцями, або й роками. "Начебто все робиться за інструкцією, і все правильно, але це саме той випадок, коли порядок перетворюється на абсурд", - наголосив глава російської держави.

По словах В.Путіна, міністерства в Росії, як і замислювалося на початку адміністративної реформи, повинні реально керувати наданими їм ресурсами, самостійно видавати необхідні нормативно-правові акти. Він зазначив, що в цій системі працюють близько 25 млн. осіб, це більш третини загальної кількості працюючих громадян Росії. "Тут в обігу трильйони рублів інвестицій і поточних державних витрат і тому вдосконаленням діяльності цієї системи, яка становить каркас держави, необхідно займатися щодня і цілеспрямовано", - підкреслив президент.

На думку В.Путіна, "очевидно, що державі не під силу, та й ні до чого такий величезний державний цех". Глава держави зазначив, що численні установи і організації повинні бути адекватні ринкові і одержувати оплату за результат, а не за факт свого існування, а їхні керівники повинні нести персональну відповідальність за якість управління.

Повний текст виступу «Про стратегію розвитку Росії до 2020 року» на офіційному сайті

 

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