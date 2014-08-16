BBC: Австралія закликає Шотландію не відділятися від Британії

Виступаючи під час візиту до Лондона, Ебботт сказав, що важко зрозуміти, як світові допоможе те, що Шотландія буде незалежною, передає BBC Україна.

Він розповів газеті Times, що, на його думку, люди, які хотіли б розпаду Великої Британії, не є прихильниками справедливості чи свободи.

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Виборці в Шотландії голосуватимуть на референдумі наступного місяця.

Кореспондент BBC каже, що коментарі Еббота з цього питання стали найвідвертішою заявою на такому високому рівні.