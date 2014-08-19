Папа Франциск може зректися престолу

Про це він заявив журналістам під час прес-конференції на борту літака, яким повертався до Риму із Південної Кореї, передає 5 канал.

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За словами 77-річного папи, може виявитися, що через проблеми із здоров‘ям він буде не в змозі повноцінно виконувати обов‘язки глави католицької церкви. Тому Франциск може наслідувати приклад свого попередника Бенедикта XVI, який вперше за більш ніж 700 років добровільно зрікся престолу.

Папа Франциск зійшов на святий престол 13 березня 2013 року. Він став першим неєвропейським понтифіком за 1300 років і першим папою-латиноамериканцем.

Як відомо, ще в молодості одну із легень Франциска (в миру Хорхе Маріо Бергольо) видалили після інфекційної хвороби. Однак після інтронізації нового папи медики стверджували, що це не складає серйозної загрози для його здоров‘я.