В аеропорту Новосибірська здійснив аварійну посадку аеробус з 237 пасажирами
12:52, 10 лютого 2008Світ
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Обставини несправності з`ясувують
В аеропорту Новосибірська здійснив вимушену посадку лайнер А-310 авіакомпанії S7 з 237 пасажирами на борту.
Як передає "Лента.ру", інцидент стався в ніч на 10 лютого: О 23:48 суботи після вильоту з аеропорту екіпаж аеробуса, який виконував рейс Новосибірськ - Бангкок, доповів на землю про падіння тиску мастила в правому двигуні.
У результаті командир літака прийняв рішення повернутися на аеродром вильоту. В аеропорту було приведено в готовність аварійно-рятувальні формування.
Лайнер здійснив посадку о 01:03 неділі. В результаті інциденту ніхто з пасажирів і членів екіпажа не постраждав.
Для з`ясування обставин технічної несправності створено спеціальну комісію.
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