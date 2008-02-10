В аеропорту Новосибірська здійснив аварійну посадку аеробус з 237 пасажирами

В аеропорту Новосибірська здійснив вимушену посадку лайнер А-310 авіакомпанії S7 з 237 пасажирами на борту.

Як передає "Лента.ру", інцидент стався в ніч на 10 лютого: О 23:48 суботи після вильоту з аеропорту екіпаж аеробуса, який виконував рейс Новосибірськ - Бангкок, доповів на землю про падіння тиску мастила в правому двигуні.

У результаті командир літака прийняв рішення повернутися на аеродром вильоту. В аеропорту було приведено в готовність аварійно-рятувальні формування.

Лайнер здійснив посадку о 01:03 неділі. В результаті інциденту ніхто з пасажирів і членів екіпажа не постраждав.

Для з`ясування обставин технічної несправності створено спеціальну комісію.