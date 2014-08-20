Палестинські бойовики обстріляли Тель-Авів і найбільші міста на півдні Ізраїлю

Про це повідомили представники силових структур обох сторін конфлікту, передає РІА Новости.

Інформації про постраждалих не надходило. В околицях Тель-Авіва впали дві ракети, випущені з Гази. Сирени повітряної тривоги спрацювали у місті Бейт-Шемеші, яке розташоване поруч із 800-тисячним Єрусалимом. Повідомлення про падіння або перехоплення ракет надходять з південних міст Ашдода, Ашкелона, Беєр-Шеви, Сдерота.

Відповідальність за обстріл Тель-Авіва взяли бойовики правлячого у секторі Газа руху ХАМАС. Вони також заявили, що випустили ракету у напрямку міжнародного аеропорту Тель-Авіва.

Читайте такожІзраїль відновив авіаобстріл сектора Гази: у порушенні перемир'я звинувачують ХАМАС

На обстріли, що почалися до закінчення формального терміну перемир'я, Ізраїль відповів поновленням ударів по сектору Газа, де загинули жінка з дитиною, і відкликанням делегації з Каїра, де відбувалися переговори про умови довготривалого врегулювання конфлікту.

Ізраїльська влада розпорядилися відкрити громадські бомбосховища в радіусі 80 кілометрів від меж сектора Газа. Вважається, що в зоні досяжності палестинських ракет живуть п'ять із восьми мільйонів ізраїльтян.