Глава МЗС Туреччини Давутоглу висунутий кандидатом на пост прем'єра

Про це повідомив Реджеп Тайіп Ердоган, який переміг на виборах президента Туреччини, передає Reuters.

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Призначити Ахмета Давутоглу главою уряду Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зможе після того, як 28 серпня вступить на посаду президента країни.