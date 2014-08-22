Глава МЗС Туреччини Давутоглу висунутий кандидатом на пост прем'єра
08:43, 22 серпня 2014Світ
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Правляча турецька партія справедливості і розвитку висунула міністра закордонних справ (МЗС) Ахмета Давутоглу на посаду прем'єр-міністра.
REUTERS
Про це повідомив Реджеп Тайіп Ердоган, який переміг на виборах президента Туреччини, передає Reuters.
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Призначити Ахмета Давутоглу главою уряду Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зможе після того, як 28 серпня вступить на посаду президента країни.
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