В Єгипті у пасажирському потязі підірвали бомбу
07:44, 04 липня 2014Світ
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В результаті вибуху в поїзді, який стався в четвер, 3 липня, в єгипетському місті Александрія, отримали поранення дев'ять осіб.
REUTERS
Про це повідомляє Agence France-Press з посиланням на представників органів безпеки.
За даними слідства, бомба була захована в портфель біля пасажирського сидіння і вибухнула всередині купе поїзда, повідомляє Lenta.ru.
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Минулого тижня в каїрському метро прогриміла серія вибухів, постраждали шість чоловік. Влада заявила, що теракти організували «Брати-мусульмани», але ті категорично заперечують свою причетність.
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