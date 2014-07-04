В Єгипті у пасажирському потязі підірвали бомбу

Про це повідомляє Agence France-Press з посиланням на представників органів безпеки.

За даними слідства, бомба була захована в портфель біля пасажирського сидіння і вибухнула всередині купе поїзда, повідомляє Lenta.ru.

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Минулого тижня в каїрському метро прогриміла серія вибухів, постраждали шість чоловік. Влада заявила, що теракти організували «Брати-мусульмани», але ті категорично заперечують свою причетність.