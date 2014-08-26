Міністр економіки Швейцарії відклав свій візит до Росії через Україну

Про це повідомив прес-секретар відомства Руді Крістен, передає Прайм.

Візит був запланований на жовтень цього року. Очікувалося, що в Москві сторони повинні були відновити розпочаті в 2010 році переговори про створення зони вільної торгівлі між Митним союзом (Росія, Білорусь і Казахстан) та Європейськой асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ - Швейцарія, Ліхтенштейн, Ісландія та Норвегія).

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Переговори були призупинені Берном в березні у відповідь на анексію Криму Росією. "Умови в Східній Європі, і, перш за все, в Україні, не сприяють відновленню переговорів", - сказав Крістен.

Іншою причиною відстрочки візиту стало те, що деякі з півтора десятків впливових бізнесменів, які мали супроводжувати Шнайдер-Аммана в поїздці в Москву, "почали сумніватися в підтвердженні своєї участі".

За словами, Крістена, "візит відбудеться на певному етапі в наступному році".

Раніше Швейцарія підтримала п'ять з шести редакцій санкційного переліку ЄС, затвердженого Європейським союзом у відповідь на позицію Росії щодо України. У швейцарському чорному списку фігурують 20 компаній і 87 фізичних осіб.