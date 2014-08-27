Ізраїль домовився з бойовиками у секторі Газа про "безстрокове" перемир'я

Ізраїль і палестинські бойовики у секторі Газа домовилися про «безстрокове» припинення вогню. Домовленість спрямована на відновлення переговорів про припинення ескалації протистояння, яка триває від початку липня, повідомляє Радіо Свобода.

За умовами перемир’я, гарантом якого виступає Єгипет, покликане полегшити блокаду Гази, гарантувати доставку гуманітарних вантажів та будівельних матеріалів на контрольовану угрупованням «Хамас» територію.

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Непрямі переговори мають розпочатися в Каїрі протягом місяця.

Протягом майже двомісячної ескалації протистояння в секторі Газа загинули понад 2100 палестинців і 69 ізраїльтян.