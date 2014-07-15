Ізраїль погодився на припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
09:58, 15 липня 2014Світ
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Перемир'я набуває сили о 9.00 за місцевим часом.
REUTERS
Влада Ізраїлю погодилася прийняти єгипетську пропозицію про припинення вогню в Секторі Гази.
Як передають РИА Новости, про це йдеться в повідомленні урядової прес-служби.
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Перемир'я набуває сили о 9.00 за місцевим часом.
Офіційні представники правлячого в Секторі Гази руху ХАМАС поки що не дали згоди на мирну ініціативу.
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