Ізраїль погодився на припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ

Влада Ізраїлю погодилася прийняти єгипетську пропозицію про припинення вогню в Секторі Гази.

Як передають РИА Новости, про це йдеться в повідомленні урядової прес-служби.

Читайте такожАббас просить ООН взяти Палестину під міжнародний захист

Перемир'я набуває сили о 9.00 за місцевим часом.

Офіційні представники правлячого в Секторі Гази руху ХАМАС поки що не дали згоди на мирну ініціативу.