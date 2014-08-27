Командування російських десантників визнало втрати

Сім'ї костромських десантників, затриманих у понеділок українськими військовими у Донецькій області, зустрілися з командуванням частини.

За їх словами, офіцери підтвердили втрати серед особового складу після «випадкового» зіткнення з українською армією, повідомляє РБК.

Батьків солдатів запевнили, що переговори йдуть на найвищому рівні.

Родичі вважають, що десантників ввели в оману: вони були впевнені, що їдуть в Ростовську область на навчання, але в останній момент дізналися, що відрядження може затягнутися до зими.

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У вівторок родичі десантників 331-го гвардійського полку 98-ї дивізії ВДВ зустрілися з командуванням частини, щоб дізнатися про долю своїх близьких. За їх словами, на зустріч прийшли члени сімей майже всіх дев'яти десантників імена і фотографії яких були оприлюднені українськими спецслужбами на день раніше. Після розмови з начальством родичі кількох бійців зустрілися з журналістом і розповіли, що серед особового складу полку є поранені, полонені і загиблі.

Дані про втрати батькам і дружинам військових повідомив заступник командира дивізії гвардії, полковник, що представився Олександром Хотулєвим: два контрактники, особи яких встановлено, загинули; близько десяти поранені і перебувають у госпіталях Ростова; дев'ять солдатів, імена яких раніше називали в СБУ, затримані. Матері, дружини і сестри солдатів просили не розголошувати їхні персональні дані - багатьом начебто надходять анонімні дзвінки та повідомлення образливого характеру від користувачів соцмереж.