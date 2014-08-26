РНБО: 10 російських десантників є затриманими, а не полоненими

10 російських десантників є затриманими, а не полоненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Він нагадав, що 25 серпня в Донецькій області спецпідрозділи сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Затримані військові були з документами та зброєю і вже дали свідчення про те, що вони належать до військової частини № 71213 33-го полку 98-ї повітряно-десантної дивізії.

За словами затриманих, їхній батальйон 23 серпня був передислокований до Ростова-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, в тому числі за допомогою кількох десятків БМД. Як зазначили десантники, лише офіцерам було відомо про маршрут прямування колони.

Лисенко підкреслив, що російські десантники не є полоненими, а є затриманими і зараз з ними працюють відповідні правоохоронні органи.

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Він закликав батьків та родичів російських військових усілякими засобами дізнаватися, де вони проходять службу, оскільки велика їхня кількість гине в Україні.

На запитання про те, що нібито ці військовослужбовці раптово втратили орієнтування на місцевості і начебто тому опинилися на території України, Лисенко відповів: “Якщо елітні війська не дружать з топографією і не можуть орієнтуватися на місцевості, то я нічого не можу сказати про інші війська і генералів, які прямо надавали команди на вторгнення”.