Нетаньяху заявив про перемогу над ХАМАСом

За словами пана Нетаньяху, Ізраїль завдав палестинському руху ХАМАС значних збитків, і організація наразі перебуває у політичній ізоляції. Ізраїльським військам вдалося знищити сотні позицій бойовиків та тисячі їхніх ракет, повідомляє ВВС Україна.

Прем'єр також зазначив, що наземна військова операція призвела до довгострокової демілітаризації сектора Газа.

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Перемир'я у анклаві Ізраїль та ХАМАС оголосили напередодні - після 50 днів протистояння, яке забрало життя більше 2 200 людей.

Раніше представники ХАМАСу заявили, що це перемир'я - свідчення їхньої перемоги.