Четверо осіб у США звинувачуються в шпигунстві на користь Китаю

Колишній інженер американської авіабудівної корпорації "Боїнг" заарештований у понеділок в США за звинуваченням у розкраданні секретних даних на користь Китаю. Як повідомило агентство Рейтер з посиланням на департамент юстиції США, ці дані стосуються кількох національних аерокосмічних програм, включно з інформацією про "шаттли".

Ще троє людей, серед яких співробітник департаменту оборони США, обвинувачених у незаконній передачі секретних урядових документів представникам Китаю, також заарештовані в понеділок.

Імена заарештованих і інші подробиці поки що не повідомляються.