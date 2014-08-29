Землетрус магнітудою 5,2 стався в Ісландії

Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS), передає РИА «Новости».

За даними сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані о 12.21 за місцевим часом (15.21 за київським). Осередок залягав на глибині 7 кілометрів, епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 107 кілометрів на північ від міста Акюрейрі і за 230 кілометрах від Рейк'явіка.

Даних про можливі жертви і руйнування поки не надходило.

У п'ятницю метеослужба Ісландії повідомляла, що розпочалося виверження вулкана Баурдарбунга, оголошено найвищий, «червоний», рівень небезпеки. Пізніше рівень небезпеки було знижено.

Баурдарбунга - стратовулкан підлідного типу, розташований у кальдері на глибині близько 700 метрів. Його останнє велике виверження сталося у 1477 році. Підвищена сейсмічна активність вулкана спостерігається з 16 серпня. Рятувальники 20 серпня евакуювали всіх людей з району на півдні країни, якому може загрожувати виверження. Навколо вулкана немає населених пунктів, проте влітку його околиці часто відвідують мисливці і туристи. Дороги, які ведуть у регіон, залишаються закритими.