Землетрус магнітудою 5,2 стався в Ісландії
Землетрус магнітудою 5,2 стався сьогодні на південному сході Ісландії, де було оголошено «помаранчевий» рівень загрози виверження вулкана Баурдарбунга.
Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS), передає РИА «Новости».
За даними сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані о 12.21 за місцевим часом (15.21 за київським). Осередок залягав на глибині 7 кілометрів, епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 107 кілометрів на північ від міста Акюрейрі і за 230 кілометрах від Рейк'явіка.
Даних про можливі жертви і руйнування поки не надходило.
У п'ятницю метеослужба Ісландії повідомляла, що розпочалося виверження вулкана Баурдарбунга, оголошено найвищий, «червоний», рівень небезпеки. Пізніше рівень небезпеки було знижено.
Баурдарбунга - стратовулкан підлідного типу, розташований у кальдері на глибині близько 700 метрів. Його останнє велике виверження сталося у 1477 році. Підвищена сейсмічна активність вулкана спостерігається з 16 серпня. Рятувальники 20 серпня евакуювали всіх людей з району на півдні країни, якому може загрожувати виверження. Навколо вулкана немає населених пунктів, проте влітку його околиці часто відвідують мисливці і туристи. Дороги, які ведуть у регіон, залишаються закритими.