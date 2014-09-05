Грузія отримала від НАТО спецстатус, замість плану дій щодо членства

Про це заявив на прес-конференції генеральний секретар альянсу Андерс Фог Расмуссен, повідомляє "ЄвроПравда". "Ми погодили пакет істотних заходів для Грузії. Він допоможе країні досягти прогресу у підготовці до участі в альянсі", - сказав Андерс Фог Расмуссен.

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Разом з тим новий формат не передбачає членства як остаточної мети. Крім Грузії, в ньому беруть участь Йорданія, Швеція, Фінляндія та Австралія, які не ставлять своєю метою членство.

Також повідомляється, що НАТО запускає новий формат співпраці зі східними сусідами - "план готовності до дій", і Грузія також буде в ньому брати участь.

"Участь Грузії в новому форматі демонструє визнання того прогресу, який був досягнутий нею у відносинах з НАТО, а також здатність грузинської армії співпрацювати з альянсом", - зазначив генсек.

"Рішення, яке ми прийняли, надсилає дуже вагомий сигнал для Росії. Я вважаю, що це абсолютно відповідає ситуації - треба сигналізувати Москві про нашу готовність до захисту інтересів (альянсу) на Сході", - заявив він.

У той же час відомо, що Тбілісі планував отримати більший рівень визнання, і просив прийняти рішення про надання Грузії Плану дій щодо членства. Глава МЗС Чехії Любомир Заоралек визнав, що така можливість обговорювалася, але в НАТО не був досягнутий консенсус з цього питання. "Мені дуже шкода, що консенсус не знайдено. Адже Грузія - найбільш підготовлена країна серед претендентів", - заявив він.