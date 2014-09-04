У Грузії відкриється тренувальна база НАТО - ЗМІ

Про це повідомляє «Новости-Грузия», цитуючи міністра оборони Грузії Іраклія Аласанія.

"Новий пакет співпраці передбачає відкриття в Грузії спільного з НАТО тренувального центру, де будуть проходити підготовку як військовослужбовці альянсу, так і з країн-партнерів НАТО. Крім того, НАТО погодилося надати Грузії підтримку у питаннях придбання та поставок оборонних озброєнь, щоб у країни була можливість захистити себе у випадку агресії. Також, при Міноборони Грузії та командуванні Збройних сил працюватиме група військових експертів НАТО, які координуватимуть виконання домовленостей в рамках нового пакета співробітництва", - заявив Аласанія.

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