У Грузії відкриється тренувальна база НАТО - ЗМІ

20:24, 04 вересня 2014
Світ
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Новий пакет співробітництва НАТО-Грузія переводить відносини на новий рівень і передбачає ряд конкретних рішень, практично погоджений з усіма державами-членами альянсу. 

НАТО / NATO.int

Про це повідомляє «Новости-Грузия», цитуючи міністра оборони Грузії Іраклія Аласанія.

"Новий пакет співпраці передбачає відкриття в Грузії спільного з НАТО тренувального центру, де будуть проходити підготовку як військовослужбовці альянсу, так і з країн-партнерів НАТО. Крім того, НАТО погодилося надати Грузії підтримку у питаннях придбання та поставок оборонних озброєнь, щоб у країни була можливість захистити себе у випадку агресії. Також, при Міноборони Грузії та командуванні Збройних сил працюватиме група військових експертів НАТО, які координуватимуть виконання домовленостей в рамках нового пакета співробітництва", - заявив Аласанія.

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