Путін скаржиться, що начальників багато, а вирішувати має він один

«А ви думаєте Бушу легко?» - так президент РФ Володимир Путін на прес-конференції 14 лютого парирував питання про «приємне відчуття відповідальності» - журналіст нагадав Путіну, що він сам так казав на початку 2000 року за часів свого перебування у якості в.о. Президента Росії.

Тепер Путін змінив свою думку щодо «приємного відчуття». Він заявив журналістам, що «ця відповідальність іноді є достатньо важким тягарем, тому що доводиться ухвалювати рішення, які окрім тебе прийняти ніхто не може, і вони далеко не завжди є дуже приємними». Як приклад президент РФ навів рішення, пов`язані «з самопочуттям, добробутом мільйонів людей, а іноді і з життям конкретних громадян Російської Федерації».

«І ніхто не може ухвалити цього рішення. Начальників багато, а остаточне рішення - за головою держави, - дорікнув Путін. - І це, звичайно, вантаж такий, моральний, нелегкий».

На думку російського президента, його американському колезі доводиться анітрохи не легше. «Ось ви смієтеся, а між іншим, це величезна держава з величезною відповідальністю в світі», - відстоював Путін реноме свого американського колеги від ладних позубоскалити журналістів.