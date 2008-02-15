Чехи зроблять другу спробу обрати президента

У Чехії сьогодні відбудуться повторні президентські вибори.

Як передає “Німецька хвиля”, дві палати парламенту на спільному засіданні обиратимуть з трьох претендентів: до кандидатур чинного чеського президента Вацлава КЛАУСА та опозиційного політика, професора Мічиганського університету Яна ШВЕЙНАРА долучилася депутат Європарламенту, висуванка від Комуністичної партії Чехії Яна БОБОШИКОВА.

За оцінками аналітиків, поява кандидатури Я.БОБОШИКОВОЇ розпорошує сили опозиції і тому може посприяти обранню консервативного В.КЛАУСА. Утім, оглядачі також не виключають, що і цього разу необхідної більшості голосів може не набрати жоден з кандидатів.

Як відомо, тиждень тому перша спроба обрати главу держави завершилася безрезультатно.