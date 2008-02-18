Провідні країни ЄС визнали незалежність Косово

Провідні країни Євросоюзу вирішили офіційно визнати незалежність Косово, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, першою таке рішення ухвалила Франція, а потім до неї приєдналися Велика Британія, Італія і Німеччина. Також очікується, що Косово визнає більшість країн Євросоюзу.

В той же час проти визнання незалежності краю вже виступила Іспанія, а також Кіпр, Греція, Словаччина, Болгарія і Румунія.