Рада Безпеки ООН не змогла відреагувати на проголошення незалежності Косово

Рада Безпеки ООН у понеділок не змогла ухвалити узгоджене рішення по ситуації в Косово. Росія, Китай, ПАР, В`єтнам, Лівія і Індонезія прийняли сторону Сербії, яку на екстреному засіданні РБ представляв глава держави Борис Тадіч.

В той же час інші члени Ради Безпеки - Бельгія, Хорватія, Франція, США і Велика Британія заявили, що Косово має стати незалежною державою, повідомляє Лента.ру.

Росія і Сербія під час засідання зажадали від ООН визнати незаконним рішення косовських властей від 17 лютого про одностороннє оголошення незалежності, проте генеральний секретар організації Пан Гі Мун відмовився виносити на розгляд це питання, заявивши, що визнання або невизнання тієї чи іншої держави не відноситься до повноважень ООН.

Як повідомлялося, екстрене засідання було скликане за наполяганням Сербії і Росії. Проте ще до його початку низка країн, зокрема - США, Велика Британія і Франція - визнали незалежність Косово.

В зв`язку з цим сербський уряд ухвалив рішення про відкликання для консультацій послів з тих країн, які підтримали рішення про відділення Косово.

Парламент і уряд Сербії офіційно оголосили декларацію незалежності Косово документом, що не має юридичної сили.