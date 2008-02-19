На виборах у Пакистані перемагає партія Беназір Бхутто

Пакистанська народна партія (ПНП) вийшла в лідери в ході підрахунку результатів виборів до парламенту країни. Як передає Gazeta.ru, поки що оброблені бюлетені приблизно в 70% виборчих округів. ПНП убитої екс-прем`єра Беназір Бхутто отримала 58 місць у Національній асамблеї.

Лідируюча досі фракція Наваза ШАРИФА в Пакистанській мусульманській лізі (ПМЛ-Н) має поки що 56 місць у парламенті. Партія, втім, зберігає лідерство за місцями в парламенті Пенджабу, отримавши поки що 89 місць. ПНП йде в Пенджабі на другому місці з 54 мандатами.

Правляча досі Пакистанська мусульманська ліга вийшла на третє місце, отримавши в національному парламенті поки що 25 місць і обігнавши незалежних кандидатів. Партія зберігає третє місце і в провінції Пенджаб, отримавши там 45 місць у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем`єр Пакистану Б.Брутто, котра мала намір брати участь у парламентських виборах, загинула наприкінці грудня минулого року внаслідок теракту в місті Равалпінді, де вона виступала в рамках передвиборної кампанії своєї партії.